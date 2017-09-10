Спутники NASA сняли на видео ураган «Ирма» над Кубой

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Нью-Йорк, 10 сентября. Сателлиты американского космического агентства NASA засняли движение мощнейшего урагана «Ирма» над островами карибского бассейна. В настоящее время «Ирма» опустошила Кубу и приближается к южным берегам США.

Видео, составленное из сделанных спутникам кадров с интервалом в 30 минут, показывает эволюцию трех действующих в Карибском море ураганов — «Ирмы», со скоростью 4 метра в секунду приближающейся к берегам Флориды, «Хосе», который, сформировавшись в Атлантическом океане, успел добраться только до островов карибского бассейна, и урагана «Катя», «застывшего» у берегов Мексики, но на глазах превращающейся из неупорядоченного тропического шторма в мощную воронку урагана.

The storm surge in Key West right now is crazy ???????? #HurricaneIrma #Irma pic.twitter.com/wqiCadcFEg — NTkalet (@NTkalet) September 10, 2017

Напомним, ураган «Ирма» успел опустошить острова Барбуда и Сент-Мартин, после чего обрушился на Кубу, вызвав наводнения по всему острову. Урагану была присвоена пятая, максимальная категория опасности.