Сирия новости 10 сентября 12.30: ВКС РФ уничтожили группу террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирный митинг

В Избранное

Сирия, 10 сентября. ВКС РФ уничтожили нескольких террористов и БМП ИГ* в Дейр эз-Зоре, в Идлибе боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по мирным демонстрантам, в Ракке отмечаются междоусобные конфликты в рядах ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили БМП и группу террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Латакии, при поддержке ВКС РФ продолжают продвигаться в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: противостоит САА в Хомсе, проводит обыски и аресты в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирной демонстрации в Идлибе.

Курды: заявили о захвате двух районов в провинции Дейр эз-Зор, освободили от ИГ район Аль-Мурур в Ракке.

Провинция Латакия

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе горного массива Джебель аль-Акрад на севере провинции Латакия. Об этом пишет военный источник в Twitter (@RRose1991). Ранее сообщалось о вооруженных столкновениях между правительственной армией Сирии и радикалами «Джебхат ан-Нусры»* в районе Туркоманских гор. Сирийская армия держит оборону своих позиций в поселении Рабия, отбивая атаки исламистов.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»*. По данным информационного агентства Almanar News бои зафиксированы в окрестностях деревень Хорбат аль-Хайвания, Ум Саж и Хорбат аль-Саба. Также информационный ресурс пишет, что неизвестные боевики обстреляли поселение Гор аль-Асси, расположенное на границе провинций Хомс и Хама. В результате инцидента пострадал мирный житель населенного пункта.

Боестолкновения продолжаются в районе Хамима. Ранее сообщалось, что террористы ИГ захватили несколько единиц техники и уничтожили танк армии САР. Поддержку сирийской армии в этом районе оказывают ВКС РФ.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ уничтожили боевую машину пехоты и группу террористов «Исламского государства» в окрестностях Аль-Тамина, пишет Almanar News. Ранее сообщалось, что под прикрытием российской авиации правительственные войска Сирии смогли деблокировать военный аэропорт и кладбище Дейр эз-Зора.

Командование Демократических сил Сирии (SDF) заявило о взятии под контроль районов Аль-Зараб и Аль-Рувайшед на севере провинции Дейр эз-Зор. По данным Almanar News курдские подразделения достигли указанных территорий после того, как их покинули террористы ИГ.

Тем временем боевики «Исламского государства» проводят обыски и аресты в деревне Аль-Кашкия на юго-востоке региона. Кроме того, информагентство Almanar News сообщает, что многие полевые командиры ИГИЛ* сбегают со своих постов на контрольно-пропускных пунктах в окрестностях Дейр эз-Зора.

Провинция Идлиб

Жители деревни Даркуш, расположенной на западе провинции Идлиб, вышли на демонстрацию против политики, проводимой коалицией «Тахрир аш-Шам», передает Almanar News. Причиной акции протеста стала волна арестов мирных жителей поселения без объяснения причин. В ответ на мирную демонстрацию боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по протестующим. Точных данным о количестве пострадавших в результате инцидента пока нет. Ранее сообщалось, что аналогичная демонстрация прошла в городе Хас на юге региона.

Напомним, коалиция «Тахрир аш-Шам», возглавляемая радикалами «Джебхат ан-Нусры», контролирует ряд населенных пунктов провинции Идлиб, включая административный центр региона. Несколько дней назад против радикальных исламистов выступили объединенные силы оппозиционных группировок, действующих на территории провинции.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» район Аль-Мурур на западе города Ракка. Об этом сообщает со ссылкой на командование курдского ополчения информационный портал Al-Masdar News. Ранее сообщалось, что в течение последних суток бойцы курдских военизированных формирований уничтожили в Ракке 39 радикалов ИГИЛ. Ожесточенные бои с исламистами продолжаются в кварталах Аль-Нахда и Аль-Мансур. Информационное агентство Raqqa 24 пишет, что в результате атаки террориста-смертника на «джихад-мобиле» в осажденной части города Ракка погибло 20 мирных жителей.

Almanar News сообщает, что на территориях Ракки, все еще находящихся под контролем «Исламского государства», начались внутренние конфликты между разными группировками террористов.

Ирак

В районе Аль-Рашид к югу от Багдада прогремел взрыв. Alsumaria News сообщает, что в результате детонации взрывного устройства, заложенного на обочине дороги, пострадало два мирных жителя. Сейчас на месте происшествия работают силы безопасности Ирака.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по позициям террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. По данным информационного агентства Iraqi News в результате боевых вылетов разрушено три штаба радикальных исламистов. Данных о количестве нейтрализованных в ходе операции террористах ИГ пока нет.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)