Украина замерла в ожидании — Саакашвили возвращается

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Краковец, 10 сентября. В районе пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, где в воскресенье ожидают прибытия бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, усилены меры безопасности.

Как сообщили сторонники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили из движения «Рух новых сил» сообщили о том, что группа неизвестных людей устроила драку с ними незадолго до встречи украинского оппозиционного политика, который сегодня собирается вернуться на Украину из Польши. Сообщение о драке появилось на странице Facebook сторонников Саакашвили.

Большая группа неизвестных, как сообщили представители «Руха новых сил», бросились на них возле КПП на границе с Польше, где собрался большой лагерь сторонников Саакашвили, которые хотят приветствовать его при возвращении на Украину. Украинская Нацполиция быстро разделила противников и удерживала от дальнейших провокаций.