Киркорова потрясла вульгарная выходка Бузовой на «Новой волне» в Сочи
Сочи, 10 сентября. Скандальная ведущая, а ныне и певица Ольга Бузова на «Новой волне», которая проходила в Сочи, пыталась соблазнить эстрадного певца Филиппа Киркорова, забравшись к музыканту на колени в откровенно коротком платье.
Киркоров не ожидал такого фортеля и был несколько озадачен, о чем свидетельствуют видео, попавшие в Сеть.
Бузова выложила ролик в своем Instagram, сопроводив его сердечком и подписью: «Филипп, вчера пела для тебя».
Мнения поклонников Бузовой разделились, одни фанаты назвали поведение певицы вульгарным, другие назвали ее «зажигалкой», а некоторые и вовсе стали оскорблять ведущую.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Бузова упала со сцены.