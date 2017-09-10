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Киркорова потрясла вульгарная выходка Бузовой на «Новой волне» в Сочи
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    Киркорова потрясла вульгарная выходка Бузовой на «Новой волне» в Сочи

    11:54  10 Сентября 2017
    2011

    Киркорова потрясла вульгарная выходка Бузовой на «Новой волне» в Сочи

    Сочи, 10 сентября. Скандальная ведущая, а ныне и певица Ольга Бузова на «Новой волне», которая проходила в Сочи, пыталась соблазнить эстрадного певца Филиппа Киркорова, забравшись к музыканту на колени в откровенно коротком платье. 

    Киркоров не ожидал такого фортеля и был несколько озадачен, о чем свидетельствуют видео, попавшие в Сеть.

     

    Филипп, вчера пела для тебя ❤️ @fkirkorov & @buzova86 ????& ????????

    A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

    Бузова выложила ролик в своем Instagram, сопроводив его сердечком и подписью: «Филипп, вчера пела для тебя».

    Киркорова потрясла вульгарная выходка Бузовой на «Новой волне» в Сочи

    Мнения поклонников Бузовой разделились, одни фанаты назвали поведение певицы вульгарным, другие назвали ее «зажигалкой», а некоторые и вовсе стали оскорблять ведущую. 

    Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Бузова упала со сцены. 

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    Автор: Дана Балан
    #сочи #киркоров #бузова #новая волна
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