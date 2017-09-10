Киркорова потрясла вульгарная выходка Бузовой на «Новой волне» в Сочи

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Сочи, 10 сентября. Скандальная ведущая, а ныне и певица Ольга Бузова на «Новой волне», которая проходила в Сочи, пыталась соблазнить эстрадного певца Филиппа Киркорова, забравшись к музыканту на колени в откровенно коротком платье.

Киркоров не ожидал такого фортеля и был несколько озадачен, о чем свидетельствуют видео, попавшие в Сеть.

Филипп, вчера пела для тебя ❤️ @fkirkorov & @buzova86 ????& ???????? A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Sep 9, 2017 at 3:33am PDT

Бузова выложила ролик в своем Instagram, сопроводив его сердечком и подписью: «Филипп, вчера пела для тебя».

Мнения поклонников Бузовой разделились, одни фанаты назвали поведение певицы вульгарным, другие назвали ее «зажигалкой», а некоторые и вовсе стали оскорблять ведущую.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Бузова упала со сцены.