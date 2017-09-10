Полиция Каира ликвидировала восемь террористов, засевших в квартире

В Избранное

Каир, 10 сентября. Во время спецоперации в Каире сотрудники полиции ликвидировали восемь экстремистов. Один из террористов успел привести в действие взрывное устройство.

В столичном районе Агуза силовики взяли штурмом жилую квартиру, сообщает издание «Аль-Ватан». По данным спецслужб, в помещении находились члены одной из террористических группировок.

В ходе перестрелки все боевики были убиты. Пять офицеров полиции получили ранения. По некоторым данным, один из террористов успел привести в действие взрывное устройство.