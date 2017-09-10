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Глава ЦИК РФ призвала россиян принять участие в муниципальных выборах
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    Глава ЦИК РФ призвала россиян принять участие в муниципальных выборах

    11:47  10 Сентября 2017
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    Глава ЦИК РФ призвала россиян принять участие в муниципальных выборах

    Москва, 10 сентября. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к россиянам с призывом обязательно прийти на муниципальные выборы в единый день голосования в России. Глава ЦИК напомнила, что для работы наблюдателей в ходе текущих выборов созданы беспрецедентные условия.

    «Уважаемые граждане Российской Федерации, не игнорируйте свое право выбирать свое настоящее будущее: не поленитесь, придите на участки, почитайте, посмотрите, что за кандидаты идут на выборы, и все-таки поучаствуйте в формировании органов власти», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

    Глава ЦИК РФ призвала россиян принять участие в муниципальных выборах

    Памфилова выразила благодарность организациям и объединениям наблюдателей, которые «под лупой, под микроскопом следят за всем, что происходит, просчитывают по вертикали, по диагонали». Они, по словам главы ЦИК, помогают ее ведомству выявлять те или иные недочеты избирательного процесса.

    Напомним, муниципальные выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября. В 16 субъектах РФ будут выбирать глав регионов.

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    Автор: Валентин Меликов
    #памфилова
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