IPF отстранила российского спортсмена от соревнований из-за футболки с Путиным

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Хельсинки, 10 сентября. Российского спортсмена Владимира Балынца лишили права участвовать в международных соревнованиях из-за футболки с изображением главы Российской Федерации Владимира Путина.

Отметим, что в Финляндии на европейском первенстве по классическому жиму якутский пауэрлифтер в прошлом месяце стал абсолютным чемпионом.

На пьедестал спортсмен вышел в спортивном костюме и в футболке с изображением Путина в хоккейной форме.

Международной федерации пауэрлифтинга (IPF) это не понравилось, организация назвала это нарушением и решила отстранить спортсмена от участия в международных стартах до конца текущего года.