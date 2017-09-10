ДНР: ВСУ 25 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

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Донецк,10 сентября. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Со стороны украинских силовиков обстрелам подверглись 11 населенных пунктов республики, сообщил журналистам представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

Огонь велся с применением артиллерии, минометов, БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В командовании ДНР заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждение получил дом в поселке Ясное.

Напомним, что Киев инициировал военную операцию на востоке Украины после того как Донбасс не признал новую власть, пришедшую в результате государственного переворота, легитимной.