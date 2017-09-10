Банановая республика Украина Петра Порошенко. Колонка Олега Денежки

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Президенты всего мира, краснея и потея, пытаются разрешить самые неразрешимые проблемы своих государств. И чем дальше, тем проблем больше, и они сложнее. Но президенты не отчаиваются и, подписывая стопки бумаг, из которых можно сложить средних размеров небоскреб, не оставляют попыток решения найти. А Петр Алексеевич Порошенко уже нашел. Блестящее — он поехал в Винницу.

О «рабочей» поездке великого кондитера Пети в Винницкую область отрапортовали на сайте пресс-службы президента. Правда, забыли сообщить, в чем именно ее «рабочесть». Потому, что действительно жутко интересно, что «рабочего» делал лидер свободного мира в пределах бывшего СНГ именно в Виннице. Что там такого происходило, что потребовало присутствия президента?

Винница — население 370 тысяч человек, областной центр Винницкой области. Не самой большой и промышленно развитый, скажем прямо. Да чего там — жутко провинциальный. Большее захолустье разве что Волынская область. В самой Виннице промышленность практически отсутствует, зато есть масса институтов, техникумов и ПТУ, бодренько переименованных ныне в университеты, и самый большой в Европе плавающий фонтан. Это с ним, что ли, какие-то проблемы, потребовавшие участия президента? Он лично там трубы чинил?

Может, мы ошибаемся? Почитаем сообщение пресс-службы. Там явно больше нашего знают.

«Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Винницкую область в субботу, 9 сентября, посетил одну из воинских частей Национальной гвардии и отметил государственными наградами военных. Глава государства почтил память военных, которые погибли во время защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, и возложил цветы к памятному знаку погибшим военнослужащим НГУ, который расположен на территории подразделения. Президент отметил высокими государственными наградами военнослужащих Нацгвардии за мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей», — бодренько шлепают буквочки акулы пиаровского мастерства.

Итак загибаем пальцы: посетил, возложил, наградил… Это все рабочее? То есть как бы на благо родины? То есть как бы решает какие-то важные государственные проблемы? То есть это требует непременного участие президента? Без него никак, и это стоит того, чтобы не проводить совещания, не давать поручения, не принимать решения, не думать над этими решениями? Это действительно стоит того? Просто удивительно. Но читаем далее.

«Орден «За мужество» III степени глава государства вручил сержанту Эдуарду Богачуку, капитану Дмитрию Витязю, старшему сержанту Алексею Копейке, полковнику Ивану Миропольському и подполковнику Дмитрию Семаку», — рассказывают нам о непосильном труде президента в украинской глубинке.

Мне одному кажется, что все эти сержанты, полковники и полуполковники гораздо более занятые люди, чем президент целой страны, на минуточку — одной из крупнейших (только по размеру, разумеется) в Европе? Во всем мире награды президенты вручают не там, где живут кавалеры орденов, а рядом со своим рабочим местом, чтобы не отвлекаться от текущих дел. Потому, что они действительно рабочие.

Ну, представим себе, что Владимир Владимирович затеял поездки по стране с вручением наград. От Калининграда до Камчатки. Все, президента страны из управленческой цепочки вычеркиваем. Поэтому Владимир Владимирович вручает награды в Екатерининском зале Кремля, Дональд Трамп, как и его предшественники, — в Белом доме, президент Франции Эммануэль Макрон — в Елисейском дворце. Не в Кольмаре или Анси, а в Париже.

Но у президента Порошенко своя мудрость, самая мудрая среди всех мудростей. Он посетил там районную больницу и вкратце обрисовал план развития сельской медицины. Вы думаете, будет повышена зарплата врачам и медсестрам? Куплено оборудование, построены новые сельские больницы? Боже, какие вы недалекие и отсталые.

«Те, кто живут в селе, требуют такого же уровня медицинских услуг, который доступен человеку в районном, областном центре и в столице. Для этого будет внедряться телемедицина, налаживаться широкополосный Интернет для того, чтобы врач на расстоянии мог быстро определить, что делать с пациентом, какое ему назначить лечение или дополнительную консультацию», — поразил воображение присутствующих Петр Алексеевич.

Это блестяще. Рядом с ним Остап Бендер — человек без фантазии. Вспоминается цикл О’Генри «Короли и капуста» и выдуманная латиноамериканская банановая республика Анчурия. Кстати, именно с подачи писателя термин «банановая» стал общеупотребительным.

Президенты там менялись «чаще, чем погода». Управляла всем процессом смены режимов «Пароходная компания», скупающая и перевозящая бананы. «Население преимущественно нищее и занятое повальным бездельем», и больше всего любит… Правильно — бананы. И каждый новый президент в инаугурационной речи дает сногсшибательные обещания и рисует поражающие воображения перспективы. Железные дороги, больницы, заводы и даже пару башмаков каждому жителю страны, которые привыкли ходить босиком.

И да. У них есть флот. Одна шлюпка, один адмирал и флаг. Ничего не напоминает? Напоминает. Только адмиралов больше. Однако президент Петя не только смотрит в будущее, но и рассказывает о том, что сделано.

«Мы со своей стороны за последние три года делаем так, чтобы украинские больницы, украинские врачи, украинские школы, учителя, украинские дороги, украинская армия были первым приоритетом государства Украина», — сказал президент во время общения с коллективом Калиновской центральной районной больницы.

Медицина: сокращено более 20 тысяч койкомест, закрыто более 500 сельских больниц и поликлиник, цена на лекарства взлетела в 3-4 раза, закупка льготных лекарств снижена до минимума, бесплатная медицина — ликвидируется. Зарплаты медперсонала при трехкратном падении украинской валюты не индексированы. Крепкая забота.

Образование: сокращено около тысячи сельских школ (и это только начало от принятого плана), зарплаты учителей не индексированы и находятся в нижней части списка, прошла полная украинизация, что привело к массовому увольнению учителей. Блестящее достижение.

Дороги. Здесь тоже все здорово. Отремонтировано менее 1000 километров, не построено ни одного километра республиканских трасс. Провинциальные дороги похожи на шахматную доску, где каждая черная клетка — дырка. Не колдобина, не ямка, не участок разрушенного асфальта — именно дырка. Я знаю, я ездил.

А президент с рабочей поездкой в Виннице награждает медальками и орденами, на которых кровь, людей, убивавших своих сограждан в Донбассе. Эх, знал бы такой блестящий рецепт Дональд Трамп, и все его проблемы давно бы испарились, как утренняя роса, и он колесил бы денно и нощно по Вайомингу, Айове и Висконсину. Но он не знает такого рецепта. Потому, что Украина — страна уникальная, и она не только не Россия.

Она вообще не с этой планеты.