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Политика
Саакашвили пересечет границу Украины на автобусе в компании журналистов
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    Саакашвили пересечет границу Украины на автобусе в компании журналистов

    10:42  10 Сентября 2017
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    Саакашвили пересечет границу Украины на автобусе в компании журналистов

    Варшава, 10 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направился в сторону польско-украинской границы из столицы Польши в автобусе, в салоне которого находятся представители СМИ.

    По данным RT, корреспонденты собираются освещать «возвращение» Саакашвили на Украину.

    Саакашвили пересечет границу Украины на автобусе в компании журналистов

    Отмечается, что автобус со скандальным политиком сначала остановится в городе Перемышль, расположенном в 12 километрах от украинской границы. Там Саакашвили запланировал дать пресс-конференцию.

    Как отметил экс-глава Одесской области, по окончании пресс-конференции он намерен пересечь украинскую границу на общих основаниях.

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    Автор: Дана Балан
    #польша #украина #саакавшвили
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