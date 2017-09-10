Саакашвили пересечет границу Украины на автобусе в компании журналистов

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Варшава, 10 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направился в сторону польско-украинской границы из столицы Польши в автобусе, в салоне которого находятся представители СМИ.

По данным RT, корреспонденты собираются освещать «возвращение» Саакашвили на Украину.

Отмечается, что автобус со скандальным политиком сначала остановится в городе Перемышль, расположенном в 12 километрах от украинской границы. Там Саакашвили запланировал дать пресс-конференцию.

Как отметил экс-глава Одесской области, по окончании пресс-конференции он намерен пересечь украинскую границу на общих основаниях.