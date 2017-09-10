Донбасс: украинские пограничники заявили об обстреле КПП «Майорское»

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Киев, 10 сентября. Представители госпогранслужбы Украины обвинили ополчение народных республик Донбасса в обстреле контрольного пункта «Майорское». В ходе обстрела, по словам пограничников, использовались гранатометы.

«Обстрел начался в 7.20 вскоре после начала работы контрольного пункта «Майорское», — указано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Обстрел продолжался в течение получаса и закончился в 7.50. Пограничники немедленно приостановили пропуск людей и транспортных через линию разграничения. После завершения обстрела работа контрольного пункта была восстановлена.