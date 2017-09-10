Музыкантов польской рок-группы подозревают в похищении женщины в США

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Вашингтон, 10 сентября. Участники польской метал-группы Decapitated были задержаны в США. Их подозревают в похищении женщины.

Американка обратилась в полицию с заявлением, что музыканты похитили ее 31 августа, после концерта в городе Спокан, сообщает Associated Press.

Стражи порядка задержали участников польской метал-группы Decapitated в городе Санта-Ана (штат Калифорния). Однако адвокат музыкантов утверждает, что женщина по доброй воле пришла на встречу с группой, после чего они по-дружески разошлись.

В данный момент четыре участника Decapitated находятся в тюрьме округа Лос-Анджелес. Они ожидают отправки в штат Вашингтон для дальнейшего расследования инцидента.