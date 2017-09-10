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Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Даръа
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    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Даръа

    10:23  10 Сентября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Даръа

    Москва, 10 сентября. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима перемирия, турецкая — ни одного. Об этом сегодня говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    По данным военного ведомства, ситуация в зонах деэскалации стабильная. С российской стороны было зафиксировано шесть случаев беспорядочной стрельбы. Три из них зафиксированы в провинции Дамаск, два — в Алеппо и одно нарушение в провинции Даръа.

    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Даръа

    Анкара не зафиксировала ни одного случая стрельбы, говорится в бюллетене ведомства. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #алеппо #дамаск #минобороны рф
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