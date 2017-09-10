Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Даръа

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Москва, 10 сентября. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима перемирия, турецкая — ни одного. Об этом сегодня говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным военного ведомства, ситуация в зонах деэскалации стабильная. С российской стороны было зафиксировано шесть случаев беспорядочной стрельбы. Три из них зафиксированы в провинции Дамаск, два — в Алеппо и одно нарушение в провинции Даръа.

Анкара не зафиксировала ни одного случая стрельбы, говорится в бюллетене ведомства.