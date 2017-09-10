Самолет с неисправным двигателем экстренно приземлился в Саратове

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Саратов, 10 сентября. Пассажирский лайнер Ан-148, который следовал рейсом Киров — Симферополь, экстренно приземлился в воздушной гавани Саратова.

По имеющимся данным, причиной вынужденной посадки стало срабатывание аварийного датчика.

По неподтвержденной информации, была зафиксирована техническая неисправность — отказ двигателя, сообщает «Политэксперт».

Известно, что на борту лайнера находилось 72 пассажира. Командир самолета совершил удачную посадку, в результате инцидента пострадавших нет.

Все пассажиры будут отправлены в Симферополь на запасном лайнере.

В настоящее время специалисты тщательно осматривают борт. Выясняются все детали и причины произошедшего.