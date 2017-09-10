На задворках цивилизации: эксперт объяснил, почему Киев похвалил нового постпреда РФ в ООН

В Избранное

У постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи очень «спокойный подход» к украинскому вопросу «без негативных эмоций». Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко в ходе интервью украинским СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Изменения к лучшему»

«Заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему. Это конечно не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — рассказал украинский дипломат.

Ельченко подчеркнул, что Василий Небензя является совершенно другим человеком, который демонстрирует очень спокойный подход. В связи с этим он не исключил, что дальнейшие переговоры по украинскому кризису могут привести к «определенному изменению тактики» в позитивном ключе.

Спокойные отношения

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН подчеркнул, что отношения между Россией и Украиной в целом становятся более «спокойными», как выразился представитель «незалежной» и «самостийной» В ООН. Украину все меньше обсуждают в России, за событиями там почти перестали следить в нашей стране простые граждане.

«Вспомните 2014 год, когда многие россияне буквально в онлайн-режиме следили за происходящим у соседей. Характерно, что во время последней «прямой линии» с Владимиром Путиным и во время последнего послания президента парламенту украинская тема практически не звучала. Сейчас мы увидели, что Владимир Путин даже сам предложил ввести миротворцев ООН на территорию Донбасса. Когда о похожем говорил Петр Порошенко, у нас все возмущались. Сейчас такая инициатива воспринимается уже в порядке вещей. А что такое международные миротворцы? Это значит, что кончаются дискуссии по поводу больших проектов вроде создания Новороссии. Одновременно российская сторона признает, что даже гипотетически в ближайшее время не ждет смены власти в Киеве», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что подобное «спокойствие» наступило и в Европе. Не случайно глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал инициативу Путина о вводе международных миротворцев.

«Обратите внимание, представитель Германии не говорит о том, что в Донбассе должны быть войска стран НАТО, как в свое время они вошли в Косово. ООН обычно посылает контингенты стран, далеких от конфликта. Скажем, в Донбассе это могут быть войска Индии, Эфиопии, Бразилии, но не России, Украины, Германии. Да по большому счету, в Европе давно признали, что Украина больше ей не интересна. И в США признали. Там не скрывают, что главная задача их санкций — это не некое «восстановление справедливости» по отношению к Украине, а давление на Россию, создающую собственную повестку дня глобального масштаба. Собственно, глобальной повесткой сейчас все и заняты», — рассказал Андрей Иванов.

По мнению эксперта, остальные инциденты, которые в разных местах вспыхивают в мире — лишь проявление глобального противостояния крупных держав. И это особо никто не скрывает.

«Напряженность вокруг КНДР — это отношения в Азии, конфликт в Сирии — борьба за Ближний Восток, украинский кризис — борьба за Европу. Сегодня на повестке дня не конкретные конфликты, а другие вопросы: сможет ли блок БРИКС в ближайшем будущем стать более привлекательным для значительного числа стран, чем объединенный Запад, сможет ли Китай подорвать мировую гегемонию США... И вот этим заняты умы ведущих мировых экспертов, лидеров государств. Украинский кризис, я бы сказал, даже мешает всем. Раньше он был инструментом для достижения целей, сейчас же в глобальной игре такие ситуации уже не нужны как повод», — резюмировал Андрей Иванов.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке после сердечного приступа 20 февраля этого года. Дипломат умер за день до своего 65-летия. Новым постпредом Российской Федерации был назначен Василий Небензя.

72-я сессия Генассамблеи ООН начнется 12 сентября. Как сообщалось ранее, Киев подготовил ряд претензий к России. По словам Ельченко, среди них будет «немало неожиданностей» для Москвы.