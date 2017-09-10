Российские ученые считают, что Йеллоустоун строит человечеству смертельную ловушку

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Нью-Йорк, 10 сентября. Директор геофизического центра РАН, академик Алексей Гвишиани полагает, что человечество в скором будущем столкнется с нехваткой воды, глобальным потеплением, а также ему угрожаем извержение Йеллоустоунского вулкана.

«Важнейшие проблемы, природные катаклизмы, с которыми человечество может столкнуться в обозримом будущем, — это нехватка воды, это глобальное потепление и извержение Йеллоустоунского вулкана», — сказал Гвишиани.

Сейсмическая активность в районе опасного гейзера сохраняется до сих пор, фиксируются подземные толчки различной магнитуды.

При этом в США предпочитают молчать, делая вид, что ничего страшного не происходит. Как пишет Южный Федеральный, есть мнение, что «Йеллоустоун может бабахнуть в любой момент».

Исследователи NASA считают, что возможное извержение расположенного на территории американского штата Вайоминг супервулкана Йеллоустоун может быть гораздо большей угрозой для жителей Земли, чем падение крупного астероида. В случае извержения Йеллоустоуна мощность взрыва будет такова, что будет ощутима даже на другом берегу Тихого океана, на Камчатке.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Independent, для предотвращения катастрофы учены NASA намерены попытаться использовать обычную воду: прокачиваемая через подземные каналы вода должна охладить верхнюю часть супервулкана, превратив его при этом в тепловую электростанцию.