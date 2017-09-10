Путин: ЧМ-2018 даст мощный толчок развитию футбола в России

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Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин в минувшую субботу посетил столичный стадион «Лужники», а также дал старт турне основного трофея мундиаля-2018.

«Сегодня кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории и, надеемся, самое увлекательное», — отметил глава РФ.

По словам Путина, чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в стране.

Кроме того, президент России отметил, что прекрасная атмосфера азарта и побед сохранится в «Лужниках» и после реконструкции.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.