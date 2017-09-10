Экс-полузащитник сборной России оценил шансы «Динамо» в матче против «Зенита»

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Москва, 10 сентября. Бывший полузащитник сборной России и столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил шансы бело-голубых против петербургского «Зенита».

По словам 41-летнего Хохлова, перед встречей у каждой из команд есть шанс на победу.

«Если собираешься выходить на поле с мыслью, что ловить нечего, то лучше просто остаться в раздевалке», — отметил он.

Экс-хавбек признался, что петербургская команда на старте чемпионата играет очень уверенно. Хохлов считает, что московским футболистам необходимо показать запредельный настрой, что может позитивно сказаться на результате, передает RT.

Бывший футболист считает, что «Динамо» может обыграть «Зенит» за счет каких-нибудь неожиданных сюрпризов, речь идет о тактике на игру, а также за счет уверенного настроя.