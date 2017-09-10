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Экс-полузащитник сборной России оценил шансы «Динамо» в матче против «Зенита»
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    Экс-полузащитник сборной России оценил шансы «Динамо» в матче против «Зенита»

    11:11  10 Сентября 2017
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    Экс-полузащитник сборной России оценил шансы «Динамо» в матче против «Зенита»

    Москва, 10 сентября. Бывший полузащитник сборной России и столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил шансы бело-голубых против петербургского «Зенита». 

    По словам 41-летнего Хохлова, перед встречей у каждой из команд есть шанс на победу.

    «Если собираешься выходить на поле с мыслью, что ловить нечего, то лучше просто остаться в раздевалке», — отметил он. 

    Экс-хавбек признался, что петербургская команда на старте чемпионата играет очень уверенно. Хохлов считает, что московским футболистам необходимо показать запредельный настрой, что может позитивно сказаться на результате, передает RT

    Экс-полузащитник сборной России оценил шансы «Динамо» в матче против «Зенита»

    Бывший футболист считает, что «Динамо» может обыграть «Зенит» за счет каких-нибудь неожиданных сюрпризов, речь идет о тактике на игру, а также за счет уверенного настроя.

    «Думаю, Калитвинцев сумеет доступно объяснить футболистам «Динамо», как следует действовать против игроков из Петербурга», — подытожил специалист. 

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    Автор: Дана Балан
    #футбол #зенит #динамо
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