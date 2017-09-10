Крупнейшие банки Китая частично заморозили счета граждан КНДР

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Пекин, 10 сентября. Три крупнейших китайских банка — Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая — объявили о введении ограничений на работу с банковскими счетами, принадлежащими гражданам КНДР. В первую очередь корейцев лишили возможности открывать новые счета и делать переводы со счета на счет.

Как сообщает японское агентство Kyodo, сообщения об отказе банков работать с гражданами КНДР поступили из города Яньцзи, где северокорейские вкладчики не смогли положить деньги на свои счета и перевести их со счета на счет. Банки разрешают гражданам КНДР только снимать наличные средства. При этом сотрудники банков объяснили ситуацию «влиянием международных санкций против КНДР».

Напомним, очередной виток напряженности вокруг Северной Кореи стал развиваться после ряда успешных испытаний баллистических ракет, за которыми последовало крупнейшее ядерное испытание в истории северокорейской ядерной программы.