Сирия опробовала «Терминатор»: в чем уникальность российской боевой машины поддержки танков

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На пресс-конференции, которая проходила в рамках фестиваля «Уралтанк», гендиректор и главный конструктор «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов заявил, что боевая машина поддержки танков «Терминатор» успешно прошла испытания в боевых условиях на сирийском театре военных действий.

«БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ* (запрещено в РФ). Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, данные испытания стали основой для контракта [на закупку БМПТ Министерством обороны России], заключенного на форуме «Армия-2017», — рассказал Андрей Терликов.

Впервые «Терминатор» был замечен в Сирии в июне, когда президент САР Башар Асад прибыл с визитом на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

Уникальность БМПТ и успешный опыт ее применения уже заинтересовали ряд стран, в числе которых как дружественная России Сирийская Арабская Республика, так и партнер США вне НАТО Израиль. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал эту новость на своей странице в Facebook:

«Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина».

БМПТ «Терминатор» не имеет аналогов в мире. Главное ее предназначение — поражение танкоопасной живой силы противника, что, по всей видимости, и было апробировано в Сирии. Боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ) часто используют против танковых подразделений сирийских правительственных войск ПТУРы, в том числе, и американского производства (TOW-2).

Кроме своей основной задачи, «Терминатор» может также успешно поражать легкобронированные цели, танки, вертолеты и малоскоростные самолеты.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) отметил, что «Терминатор» — это оружие, которое весьма эффективно действует именно против вооруженных группировок террористических организаций:

«Гусеничная и прочая бронетехника в большей степени направлена на борьбу с врагом, выстроенным по классическому принципу, как армия. Но террористические группировки выстроены иначе и используют иную тактику, нежели обычные армии. Поэтому войска, сражающиеся с формированиями боевиков, должны не только выработать особую антитеррористическую тактику, но и иметь специализированные «антитеррористические» вооружение и технику».

Эксперт обратил внимание еще на один нюанс, который нужно учитывать, говоря о военных действиях против террористических группировок:

«Есть небольшие вооруженные группировки, небольшие отряды, когда надо проводить точечные контртеррористические операции, — это одно. А когда мы говорим о крупных террористических группировках, например, спецназ здесь уже не справится, он под эти задачи не заточен. Здесь нужна полноценная войсковая операция».

Эксперт подчеркнул, что войсковая операция не против такого же врага, армия которого построена по такому же войсковому принципу:

«Террористическая армия имеет сетевую систему, более усложненную. Боевая машина поддержки танков «Терминатор» и предназначена для того, чтобы действовать именно против крупных вооруженных террористических группировок».

Наш собеседник отметил, что для уничтожения боевиков террористических группировок на открытой пустынной местности подойдут и привычные авиаудары ВКС РФ, но «Исламское государство» (запрещено в РФ) часто ведет бои в городских кварталах, используя систему коммуникаций, что значительно осложняет работу авиации:

«В городских условиях, а также в условиях гор с террористами нужно бороться иначе, более ювелирно. Здесь нужна особая техника и вооружение».

Наш собеседник также объяснил, почему Соединенные Штаты Америки не разработали свой аналог БМПТ, что вынуждает их главного союзника на Ближнем Востоке Израиль интересоваться российским «Терминатором»:

«Соединенные Штаты Америки, несмотря на их кричащие заявления о том, что они ведут войну с международным терроризмом, и чуть ли не возглавляют ее, как ни странно, не имеют специально предназначенного для разгрома крупных террористических группировок вооружения. Вероятно, с этим и связаны их провалы, когда они проводят те или иные контртеррористические военные операции в различных частях мира».

* Организация запрещена на территории РФ.