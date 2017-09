Известный американский кантри-певец погиб в авиакатастрофе

В Избранное

Медфорд (Массачусетс, США), 10 сентября. Участник американской кантри-группы Montgomery Gentry Трой Генри погиб при крушении вертолета. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По данным издания, авиакатастрофа случилась накануне, 8 сентября.

В день трагедии 50-летний Генри должен был дать концерт в Медфорде вместе со своим напарником по группе Эдди Монтгомери, передает телеканал «360».

Напомним, музыкальная группа Montgomery Gentry была основана в 1999 году. Кантри-певцы стали известны после выхода таких композиций, как «She Can not Change Me» и «If You Ever Stop Loving Me».