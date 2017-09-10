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Известный американский кантри-певец погиб в авиакатастрофе
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    Известный американский кантри-певец погиб в авиакатастрофе

    9:49  10 Сентября 2017
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    Известный американский кантри-певец погиб в авиакатастрофе

    Медфорд (Массачусетс, США), 10 сентября. Участник американской кантри-группы Montgomery Gentry Трой Генри погиб при крушении вертолета. Об этом передает информационное агентство Reuters. 

    По данным издания, авиакатастрофа случилась накануне, 8 сентября. 

    В день трагедии 50-летний Генри должен был дать концерт в Медфорде вместе со своим напарником по группе Эдди Монтгомери, передает телеканал «360»

    Напомним, музыкальная группа Montgomery Gentry была основана в 1999 году. Кантри-певцы стали известны после выхода таких композиций, как «She Can not Change Me» и «If You Ever Stop Loving Me».  

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    Автор: Дана Балан
    #крушение #генри #кантри
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