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Гавана, 10 сентября. Приближающийся к Флориде ураган «Ирма» усилился до четвертой категории. Об этом сообщили в Национальном центре предупреждения ураганов США.

Между тем столица Кубы испытала на себе первый удар мощнейшего атлантического урагана «Ирма». Он принес с собой многометровые волны, обрушившиеся на пляжи и набережные Острова свободы.

The arrival of Hurricane Irma seen from a balcony in Havana. (Photos taken during the last 24 hours.) https://t.co/nTnwc3QX63 pic.twitter.com/OqTrJKs1xs — WLRN Public Media (@WLRN) September 9, 2017

Несмотря на то, что эпицентр «Ирмы» не приблизился к Гаване ближе, чем на 200 километров, шторм вынудил население Кубы искать убежища от сильнейшего ветра. Местные информационные агентства сообщают, что ветер, скорость которого достигает 55 м/с, практически парализовал Гавану. По всей стране наблюдаются наводнения, без электричества и необходимых припасов остались тысячи жителей .

Large waves and heavy winds lashing Havana cuba as #HurricaneIrene passes the country. #Irma pic.twitter.com/8JuY8wKIIO — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 9, 2017

Отметим, американские метеорологи предупредили о том, что при приближении к Флориде ураган «Ирма» вновь может усилиться. Более 7 миллионам жителей американского полуострова приказали эвакуироваться из густонаселенных районов Майами, Вест-Палм-Бич и Форт-Лодердейл.