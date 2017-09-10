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Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Происшествия
Ураган «Ирма» усилился до четвертой категории
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    Ураган «Ирма» усилился до четвертой категории

    9:41  10 Сентября 2017  /обновлено: 12:57  10 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» принес на Кубу многометровые волны и ветер скоростью 55 м/с

    Гавана, 10 сентября. Приближающийся к Флориде ураган «Ирма» усилился до четвертой категории. Об этом сообщили в Национальном центре предупреждения ураганов США. 

    Между тем столица Кубы испытала на себе первый удар мощнейшего атлантического урагана «Ирма». Он принес с собой многометровые волны, обрушившиеся на пляжи и набережные Острова свободы. 

    Несмотря на то, что эпицентр «Ирмы» не приблизился к Гаване ближе, чем на 200 километров, шторм вынудил население Кубы искать убежища от сильнейшего ветра. Местные информационные агентства сообщают, что ветер, скорость которого достигает 55 м/с, практически парализовал Гавану. По всей стране наблюдаются наводнения, без электричества и необходимых припасов остались тысячи жителей .

    Отметим, американские метеорологи предупредили о том, что при приближении к Флориде ураган «Ирма» вновь может усилиться. Более 7 миллионам жителей американского полуострова приказали эвакуироваться из густонаселенных районов Майами, Вест-Палм-Бич и Форт-Лодердейл.

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    Автор: Валентин Меликов
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