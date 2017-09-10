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Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
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    Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением

    15:35  10 Сентября 2017
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    Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением

    Берлин, 10 сентября. Немецкий юрист обратился в органы юстиции с просьбой проверить деятельность канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, по его мнению, злоупотребляет служебным положением в корыстных целях. Об этом пишет таблоид Der Spiegel. 

    По словам правозащитника, Меркель получает выгоду, злоупотребляя служебным положением. Так, он потребовал дать правовую оценку авиационным перелетам Меркель, которые она осуществляет в ходе своей предвыборной кампании. 

    Как отмечает издание, председатель немецкого правительства платит за авиационные услуги около 500 евро за человека, однако, если бы она не использовала свои полномочия, то сумма перелетов составила бы 18-30 тысяч евро.

    Кроме того, канцлер ФРГ совершила свыше 50 перелетов на бортах немецкой военной авиации.

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    Автор: Дана Балан
    #меркель #германия #предвыборная кампания
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