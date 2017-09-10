Единый день голосования начался в регионах России

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Москва, 10 сентября. В это воскресенье на территории всей России проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в Кировской, Ярославской, Новгородской, Рязанской, Белгородской областях, а также в Карелии, Мордовии и Марий Эл.

В указанных регионах пройдут прямые выборы глав регионов. Избирательные участки закроются 10 сентября в 20.00.

Напомним, в Калининградской области участки открылись в 07.00 по московскому времени.

Кроме того, губернатора сегодня выберут в Севастополе.