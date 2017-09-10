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Украина
Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон
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    Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон

    14:05  10 Сентября 2017
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    Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон

    Киев, 9 сентября. Новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для жителей Украины.

    Причина состоит в том, что в этом году была сокращена продолжительность отопительного сезона и нормативы, на которые начисляется скидка по субсидиям, сообщает ТАСС.

    Некоторое время назад кабмин Украины решил сократить отопительный сезон для тех, кто отапливает дома самостоятельно. Ранее субсидия покрывала расходы для таких семей с 1 октября по 30 апреля. Сейчас сезон стартует для них только 15 октября и закончится 15 апреля. Теперь, если включить отопление раньше или закончить отопительный сезон позже, за лишний месяц придется платить без субсидии.

    Кроме того, в ближайшее время Национальная комиссия Украины по регулированию в сфере энергетики должна ввести абонентскую плату за газ. Это произойдет согласно меморандуму с МВФ.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Роспотребнадзор заявил о проблемах с вакцинацией на Украине. 

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #украина #жкх #отопление #газ
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