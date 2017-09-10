Гассиев объяснил, за счет чего Усик одержал победу над Хуком
Берлин, 10 сентября. Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев прокомментировал победу украинского спортсмена Александра Усика над представителем Германии Марко Хуком в рамках Всемирной суперсерии бокса. Своим мнением россиянин поделился в Instagram.
По словам российского боксера, ему очень понравился поединок, поскольку оба боксера показали хорошее выступление. Немецкий спортсмен подходил к встрече очень серьезно, однако, по словам Гассиева, скорее всего, его лучшие выступления позади.
«Выдержать скорости Усика Марко не смог. Ну, а Усик был хорош. Передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости — просто на высоте», — отметил 23-летний Гассиев.
Напомним, минувшей ночью в Берлине украинский боксер Александр Усик одержал победу над экс-чемпионом мира Марко Хуком техническим нокаутом.