Гассиев объяснил, за счет чего Усик одержал победу над Хуком

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Берлин, 10 сентября. Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев прокомментировал победу украинского спортсмена Александра Усика над представителем Германии Марко Хуком в рамках Всемирной суперсерии бокса. Своим мнением россиянин поделился в Instagram.

По словам российского боксера, ему очень понравился поединок, поскольку оба боксера показали хорошее выступление. Немецкий спортсмен подходил к встрече очень серьезно, однако, по словам Гассиева, скорее всего, его лучшие выступления позади.

«Выдержать скорости Усика Марко не смог. Ну, а Усик был хорош. Передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости — просто на высоте», — отметил 23-летний Гассиев.

Напомним, минувшей ночью в Берлине украинский боксер Александр Усик одержал победу над экс-чемпионом мира Марко Хуком техническим нокаутом.