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Политика
Эксперты оценили поручения Путина по результатам совета по МСУ
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    Эксперты оценили поручения Путина по результатам совета по МСУ

    8:40  10 Сентября 2017  /обновлено: 8:56  10 Сентября 2017
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    Эксперты оценили поручения Путина по результатам совета по МСУ

    Москва, 10 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал список поручений по результатам заседания совета по развитию местного самоуправления, которое прошло в начале августа.

    Самым приоритетным из них, по словам председателя Всероссийского совета местного самоуправления, председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова, стало поручение о пролонгации финансирования региональных муниципальных программ благоустройства из государственного бюджета.

    Согласно тексту документа, ежегодная доля государственной помощи должна быть не меньше предусмотренной в текущем году — 25,1 млрд рублей на программы благоустройства придомовых и общественных территорий и 500 млн рублей — на благоустройство городских скверов и парковых зон, передает РИА Новости.

    Эксперты оценили поручения Путина по результатам совета по МСУ

    Как отметил Азаров, естественно, на сегодняшний день есть большая уверенность в том, что они (программы — Прим.ред.) будут исполнены, потому что поддержка из федерального бюджета здесь значительно важна.

    «Я убежден, что эти программы, которые были сформированы после общественного обсуждения, будут исполнены, и теперь, после той поддержки, которую эти программы получили от президента, в этом есть полная уверенность», — подчеркнул он. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия
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