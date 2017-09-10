Эксперты оценили поручения Путина по результатам совета по МСУ

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Москва, 10 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал список поручений по результатам заседания совета по развитию местного самоуправления, которое прошло в начале августа.

Самым приоритетным из них, по словам председателя Всероссийского совета местного самоуправления, председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова, стало поручение о пролонгации финансирования региональных муниципальных программ благоустройства из государственного бюджета.

Согласно тексту документа, ежегодная доля государственной помощи должна быть не меньше предусмотренной в текущем году — 25,1 млрд рублей на программы благоустройства придомовых и общественных территорий и 500 млн рублей — на благоустройство городских скверов и парковых зон, передает РИА Новости.

Как отметил Азаров, естественно, на сегодняшний день есть большая уверенность в том, что они (программы — Прим.ред.) будут исполнены, потому что поддержка из федерального бюджета здесь значительно важна.