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Ракету с пилотируемым «Союзом МС-06» установили на стартовый стол на «Байконуре»
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    Ракету с пилотируемым «Союзом МС-06» установили на стартовый стол на «Байконуре»

    8:56  10 Сентября 2017
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    Ракету с пилотируемым «Союзом МС-06» установили на стартовый стол на «Байконуре»

    Байконур, 10 сентября. Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-06» уже установлена на стартовый стол на космодроме «Байконур». На борту «Союза» на Международную космическую станцию отправятся командир корабля Александр Мисуркин от Роскосмоса и бортинженеры Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба от NASA.

    Ракету с пилотируемым «Союзом МС-06» установили на стартовый стол на «Байконуре»

    Старт ракеты намечен на 13 сентября и состоится в 00.17 по московскому времени. В тот же день к 16.23 по Москве «Союз МС-06» стыкуется с МКС. Российский космонавт и астронавты NASA станут основным экипажем миссии МКС-53/54 и будут работать на МКС по март 2018 года. Действующая команда МКС в составе россиянина Сергея Рязанского, американца Рэндольфа Брезника и итальянца Паоло Несполи вернется на Землю в декабре.

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    Автор: Валентин Меликов
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