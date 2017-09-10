Земля и Венера могут столкнуться из-за вспышек на Солнце

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Нью-Йорк, 10 сентября. Американские ученые заявили, что в скором времени расстояние от Земли до Венеры уменьшится. Это скажется на климате нашей планеты.

Расстояние между небесными телами может стать меньше из-за вспышек на Солнце, сообщает «ПолитЭксперт». Ученые из США выдвинули версию, что солнечные вспышки могут повлиять на гравитационное поле многих планет. Например, Земля и Венера через некоторое время столкнутся.

По данным американских экспертов, если сейчас Венера максимально приближается к Земле раз в 584 дня, то примерно через 20 лет это значение уменьшится в несколько раз. Специалисты уверены, что сближение приведёт к тому, что климат глобально изменится. Большая часть населения переедет в умеренные широты, в следствии чего увеличится смертность.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что мощнейшая за 12 лет вспышка произошла в среду на Солнце.