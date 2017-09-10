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Земля и Венера могут столкнуться из-за вспышек на Солнце
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    Земля и Венера могут столкнуться из-за вспышек на Солнце

    8:36  10 Сентября 2017  /обновлено: 8:49  10 Сентября 2017
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    Между Землей и Венерой расстояние станет меньше

    Нью-Йорк, 10 сентября. Американские ученые заявили, что в скором времени расстояние от Земли до Венеры уменьшится. Это скажется на климате нашей планеты.

    Расстояние между небесными телами может стать меньше из-за вспышек на Солнце, сообщает «ПолитЭксперт». Ученые из США выдвинули версию, что солнечные вспышки могут повлиять на гравитационное поле многих планет. Например, Земля и Венера через некоторое время столкнутся.

    По данным американских экспертов, если сейчас Венера максимально приближается к Земле раз в 584 дня, то примерно через 20 лет это значение уменьшится в несколько раз. Специалисты уверены, что сближение приведёт к тому, что климат глобально изменится. Большая часть населения переедет в умеренные широты, в следствии чего увеличится смертность.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что мощнейшая за 12 лет вспышка произошла в среду на Солнце.

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    Автор: Рина Брусникина
    #ученые #венера #солнце #версии
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