МИД РФ: Северная Корея отпустила задержанную российскую яхту

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Владивосток, 10 сентября. Северокорейские пограничники к настоящему времени уже отпустили задержанную ранее российскую яхту. Об этом сообщили представители МИД РФ во Владивостоке.

«Координационный центр в 13.00 по местному времени (6 часов по московскому времени) сообщил о задержании российской яхты. Генконсульство РФ в КНДР было проинформировано. Корейские пограничники, скорее всего, решили не буксировать яхту в порт, а отпустили», — сообщил собеседник РИА Новости.

Напомним, зарегистрированную в Приморье яхту «Надежда», которая направлялась из Владивостока на международную регату, задержали северокорейские пограничники. Изначально команда судна сообщила о том, что им было приказано следовать к берегам КНДР, однако впоследствии яхту отпустили. Российские дипломаты проверяют информацию о задержании российской яхты.