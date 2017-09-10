Стало известно, как будет называться «секретная» модель iPhone

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Нью-Йорк, 10 сентября. Разработчик программного обеспечения Стив Троутон-Смит смог выяснить, как будут называться три перспективных модели смартфона iPhone от Apple. Соответствующую информацию Троутон-Смит нашел в логах сборки мобильной операционной системы Golden Master iOS 11.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

Если такие названия, как iPhone 8 и iPhone 8 Plus не вызывают особенного удивления, третья модель в этом списке вызвала гораздо больший интерес. Буква «X» в названии устройства может означать «десятый» или «секретный», и как сообщает Bloomber, эта премиальная модель будет отличаться от других дизайном, новым типом экрана, улучшенными камерами и объемным сканером лиц для разблокировки.

Компания Apple отказалась комментировать просочившуюся в СМИ информацию.