Смертельно опасный клещ сбежал от ученых в Японии

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Токио, 10 сентября. В Японии во время научной пресс-конференции смертельно опасный клещ сбежал от ученых. Пропавшее насекомое является переносчиком буньявируса.

Инцидент произошел на конференции в префектуре Миядзаки, сообщает таблоид Daily Mail. Пропажу обнаружили в тот момент, когда один из ученых решил продемонстрировать клеща. Поиски насекомого в аудитории, где проходила пресс-конференция, не увенчались успехом.

Сообщается, что в Миядзаки от укусов этого клеща уже пострадали несколько человек, один скончался. Исчезнувшее насекомое переносит острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.