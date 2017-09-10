ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 10 сентября. В оборонном ведомстве провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что за минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили перемирие.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов: Желобок, Лозовое и Сокольники, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

Вооруженные силы Украины вели огонь из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Ранее участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе «школьное перемирие». Однако огонь не прекратился.