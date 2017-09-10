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Политика
Британия заподозрила Иран в содействии ядерной программе Северной Кореи
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    Британия заподозрила Иран в содействии ядерной программе Северной Кореи

    7:33  10 Сентября 2017
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    Британия заподозрила Иран в содействии ядерной программе Северной Кореи

    Лондон, 10 сентября. В настоящее время МИД Великобритании проверяет предположения о том, что Северная Корея могла получить помощь в ядерной программе от одной из стран, располагающих ядерным оружием.

    Британия заподозрила Иран в содействии ядерной программе Северной Кореи

    «Идет расследование того, как КНДР удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли в этом роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет», — заявил ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон, не называя подозреваемых.

    Однако источник в дипломатических кругах сообщил The Telegraph, что в первую очередь на подозрении Иран. Почему в помощи КНДР подозревается именно исламская республика — которой пришлось свернуть ядерную программу под давлением мирового сообщества — не сообщается.

    Британия заподозрила Иран в содействии ядерной программе Северной Кореи

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался исключать применение военной силы против Северной Кореи, однако заявил, что «предпочел бы не делать этого».

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    Автор: Валентин Меликов
    #джонсон
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