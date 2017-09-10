Украинская полиция ожидает Саакашвили на границе с Польшей
Киев, 10 сентября. Полиция Украины начала дежурство на пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей. Сотрудники правоохранительных органов ожидают Михаила Саакашвили, чтобы забрать у него паспорт.
Михаил Саакашвили объявил о намерении вернуться в страну десятого сентября. В Госпогранслужбе Украины заявили, что полиция собирается изъять у бывшего губернатора Одесской области паспорт, сообщает ТАСС.
Экс-президента Грузии лишили украинского гражданства. Сотрудников полиции Украины ориентировали на четкое соблюдение требований законодательства, а также оперативное реагирование.
Поліцейські заступили на нічне патрулювання біля пункту пропуску #Краковець на Львівщині (+ВІДЕО)https://t.co/rC7B0KWDVk#поліція #безпека pic.twitter.com/pEs8ghp9i1— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 9, 2017
Ранее «Газета.ру» сообщала, что из-за приезда экс-губернатора Одесской области на границе Украины и Польши ограничат работу СМИ.