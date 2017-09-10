Следствие установило три очага возгорания в автомобиле Латыниной

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Москва, 10 сентября. По данным следствия, в машине журналистки Юлии Латыниной было три очага возгорания. Об этом сама пострадавшая рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Журналистка убеждена, что злоумышленники хотели с ней расправиться. По ее мнению, достаться должно было не только ей самой, но и ее семьей.

Пользователи социальных сетей с интересом восприняли сообщение о том, что обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина после поджога ее автомобиля решила покинуть Россию.

-Дурналистка Юлия Латынина заявила, что покинула Россию.

-В Москве грандиозный салют.

Совпадение? pic.twitter.com/8JRYoHAqDL — MG-consulting (@mg_consulting2) September 9, 2017

Мнения относительно отъезда журналистки оказались сильно поляризованы. Одни считают, что ситуация с Латыниной является «позором для России», где, по мнению комментаторов, полиция не может защитить журналистов от давления. Другие искренне радуются отъезду известной своей антипатриотической позицией журналистки.

Впрочем, представители обоих лагерей сошлись во мнении, что отъезд из России является для Латыниной сейчас, вероятно, самым правильным вариантом действий.