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Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Весь мир
Губернатор Флориды призвал к срочной эвакуации более 5 млн жителей штата
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    Губернатор Флориды призвал к срочной эвакуации более 5 млн жителей штата

    7:07  10 Сентября 2017
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    Губернатор Флориды призвал к срочной эвакуации более 5 млн жителей штата

    Майами, 10 сентября. Губернатор штата Флорида Рик Скотт призвал местных жителей немедленно покинуть районы, которым угрожает ураган «Ирма».

    «Если вам отдали распоряжение эвакуироваться, уезжайте сейчас же, не ночью, не через час, а сейчас же», — сказал губернатор.

    По его словам, предписания об эвакуации получили 5,6 млн человек. Он подчеркнул, что многие уже уехали с побережья в глубь страны.

    Напомним, что ураган «Ирма» оценивают, как самый мощный в регионе Атлантического океана как минимум за последние десять лет.

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    Автор: Ирина Новикова
    #флорида #эвакуация #ураган ирма
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