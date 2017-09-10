Губернатор Флориды призвал к срочной эвакуации более 5 млн жителей штата

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Майами, 10 сентября. Губернатор штата Флорида Рик Скотт призвал местных жителей немедленно покинуть районы, которым угрожает ураган «Ирма».

«Если вам отдали распоряжение эвакуироваться, уезжайте сейчас же, не ночью, не через час, а сейчас же», — сказал губернатор.

По его словам, предписания об эвакуации получили 5,6 млн человек. Он подчеркнул, что многие уже уехали с побережья в глубь страны.

Напомним, что ураган «Ирма» оценивают, как самый мощный в регионе Атлантического океана как минимум за последние десять лет.