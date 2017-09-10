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Дамаск, 10 сентября. Курды устремились к городу Дейр-эз-Зор. При этом они заявляют, что не собираются вступать в бой с бойцами Сирийской Арабской Армии. Но если возникнет необходимость, готовы ответить огнем.

Информацию об этом разместил портал euronews.com.

Syrian militants race army for control of Deir al-Zor https://t.co/NLQG4LNaWV pic.twitter.com/mDyxtbeDsd — euronews (@euronews) September 9, 2017

Напомним, что ранее «Газета.ру» сообщала о том, в городе Адра недалеко от столицы Сирии восстановлена работа крупного фармацевтического завода.