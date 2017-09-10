Постпред Украины восхитился работой Василия Небензи в ООН

В Избранное

Нью-Йорк, 10 сентября. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что его российский коллега Василий Небензя, недавно назначенный на эту должность, демонстрирует новый стиль работы.

По словам Ельченко, в отличие от своего предшественника Виталия Чуркина, Небензя «отказался от хамства и злобы».

Дипломат подчеркнул, что власти Украины расценивают данное поведение, как возможный поворот к лучшему в двусторонних отношениях. При этом отмечается, что говорить о полной смене тактики еще рано, так как Небензя находится на этом посту чуть больше месяца.

Напомним, что Василий Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН 27 июля.