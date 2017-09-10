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Сирия: коалиция США запрещает армии Асада пересекать Евфрат в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: коалиция США запрещает армии Асада пересекать Евфрат в Дейр эз-Зоре

    6:30  10 Сентября 2017  /обновлено: 6:42  10 Сентября 2017
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    Сирия: коалиция США запрещает армии Асада пересекать Евфрат в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 10 сентября. Заместитель главнокомандующего коалицией, возглавляемой США, генерал-майор Роберт Джонс заявил, что коалиция не позволит сирийским правительственным войскам пересечь реку Евфрат в Дейр-эз-Зоре.

    Сообщается, что Джонс пригрозил поразить любые части Сирийской арабской армии в случае попытки форсирования Евфрата.

    Отметим, что об этом сообщил член гражданского совета Ракки, связанного с Сирийскими демократическими силами. Официально его слова не были подтверждены коалицией США.Сирия: коалиция США запрещает армии Асада пересекать Евфрат в Дейр эз-Зоре

    Ранее Газета.ру сообщала, что поддержка ВКС РФ позволила сирийским правительственным войскам отразить наступление, предпринятое террористами «Исламского государства»*(запрещена в РФ) в западной части города Дейр эз-Зор.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #коалиция #дейр эз-зор #евфрат
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