Сирия: коалиция США запрещает армии Асада пересекать Евфрат в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 10 сентября. Заместитель главнокомандующего коалицией, возглавляемой США, генерал-майор Роберт Джонс заявил, что коалиция не позволит сирийским правительственным войскам пересечь реку Евфрат в Дейр-эз-Зоре.

Сообщается, что Джонс пригрозил поразить любые части Сирийской арабской армии в случае попытки форсирования Евфрата.

Отметим, что об этом сообщил член гражданского совета Ракки, связанного с Сирийскими демократическими силами. Официально его слова не были подтверждены коалицией США.

Ранее Газета.ру сообщала, что поддержка ВКС РФ позволила сирийским правительственным войскам отразить наступление, предпринятое террористами «Исламского государства»*(запрещена в РФ) в западной части города Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.