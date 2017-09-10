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Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Происшествия
Ураган «Ирма» обрушился на Гавану
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    Ураган «Ирма» обрушился на Гавану

    6:50  10 Сентября 2017  /обновлено: 11:14  10 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» обрушился на кубинскую столицу

    Гавана, 10 сентября. Ураган «Ирма» обрушился на набережную Малекон в Гаване.

    Сообщается, что эпицентр урагана находится в 200 километрах от столицы Кубы, однако несмотря на это, в Гаване весь день бушевал шквалистый ветер и лил сильный дождь. Многометровые волны  обрушиваются на набережную.

    Отмечается, что затоплены отдельные прибрежные районы, часть города осталась без электричества. Также в субботу был закрыт аэропорт Гаваны.

    Ранее Газета.ру сообщала, что около 200 российских туристов на Кубе эвакуированы в безопасные районы из-за урагана «Ирма».

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    Автор: Ирина Новикова
    #куба #гавана #ураган ирма
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