Ураган «Ирма» обрушился на Гавану

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Гавана, 10 сентября. Ураган «Ирма» обрушился на набережную Малекон в Гаване.

Сообщается, что эпицентр урагана находится в 200 километрах от столицы Кубы, однако несмотря на это, в Гаване весь день бушевал шквалистый ветер и лил сильный дождь. Многометровые волны обрушиваются на набережную.

Отмечается, что затоплены отдельные прибрежные районы, часть города осталась без электричества. Также в субботу был закрыт аэропорт Гаваны.

Ранее Газета.ру сообщала, что около 200 российских туристов на Кубе эвакуированы в безопасные районы из-за урагана «Ирма».