Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли

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Нью-Йорк, 10 сентября. Ученые NASA заявили, что самой страшной угрозой для жизни на Земле является не падение астероида, а извержение супервулкана.

По словам специалистов, в настоящее время на нашей планете существует около двадцати супервулканов, извержение которых может вызвать гораздо более страшные последствия, чем падение метеорита или астероида.

Ученые подчеркивают, что сейчас супервулканы находятся в спящем состоянии, однако они могут проснуться в любой момент. Отмечается, что извержение такого вулкана вызовет «вулканическую зиму», что приведет к гибели миллионов человек.

Максимальную опасность представляет собой Йеллоустонский вулкан, находящийся в американском штате Вайоминг, говорится в материале Газеты.ру.

Стоит добавить, что ученые намереваются «охлаждать вулкан», прогоняя воду через скважину, проделанную в нем. Впоследствии с помощью образовавшегося пара планируется добывать электричество