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Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли
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    Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли

    7:17  10 Сентября 2017
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    Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли

    Нью-Йорк, 10 сентября. Ученые NASA заявили, что самой страшной угрозой для жизни на Земле является не падение астероида, а извержение супервулкана.

    По словам специалистов, в настоящее время на нашей планете существует около двадцати супервулканов, извержение которых может вызвать гораздо более страшные последствия, чем падение метеорита или астероида.Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли

    Ученые подчеркивают, что сейчас супервулканы находятся в спящем состоянии, однако они могут проснуться в любой момент. Отмечается, что извержение такого вулкана вызовет «вулканическую зиму», что приведет к гибели миллионов человек.

    Максимальную опасность представляет собой Йеллоустонский вулкан, находящийся в американском штате Вайоминг, говорится в материале Газеты.ру.

    Стоит добавить, что ученые намереваются «охлаждать вулкан», прогоняя воду через скважину, проделанную в нем. Впоследствии с помощью образовавшегося пара планируется добывать электричество

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    Автор: Ирина Новикова
    #nasa #супервулкан
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