Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли
Нью-Йорк, 10 сентября. Ученые NASA заявили, что самой страшной угрозой для жизни на Земле является не падение астероида, а извержение супервулкана.
По словам специалистов, в настоящее время на нашей планете существует около двадцати супервулканов, извержение которых может вызвать гораздо более страшные последствия, чем падение метеорита или астероида.
Ученые подчеркивают, что сейчас супервулканы находятся в спящем состоянии, однако они могут проснуться в любой момент. Отмечается, что извержение такого вулкана вызовет «вулканическую зиму», что приведет к гибели миллионов человек.
Максимальную опасность представляет собой Йеллоустонский вулкан, находящийся в американском штате Вайоминг, говорится в материале Газеты.ру.
Стоит добавить, что ученые намереваются «охлаждать вулкан», прогоняя воду через скважину, проделанную в нем. Впоследствии с помощью образовавшегося пара планируется добывать электричество