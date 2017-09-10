Пользователей Сети поразил первый снег, выпавший в Красноярске

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Красноярск, 10 сентября. Пользователи социальных сетей оказались шокированы первым снегом, выпавшим в Красноярске в субботу.

Сообщается, что после полудня по местному времени на микрорайон Солнечный в Красноярске выпал град, сопровождавшийся снегом. По словам очевидцев, в соседних микрорайонах в это время ярко светило солнце.

Свидетели странной метаморфозы погоды опубликовали в социальных сетях фото-и видеосвидетельства. Некоторые сопроводили из хэштегом #зимаблизко. А другие попросили сентябрь остановиться.