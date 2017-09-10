Глава МЧС РФ предложил помощь Кубе и Франции в ликвидации последствий урагана «Ирма»

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Москва, 10 сентября. Глава министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков предложил Франции и Кубе всестороннюю помощь в ликвидации последствий урагана «Ирма». Об этом сообщает ТАСС.

Пучков заявил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь и поддержку, если подобная просьба поступит от компетентных органов пострадавших стран.

Глава МЧС РФ отправил уже отправил правительствам Франции и Кубы соответствующую телеграмму.

От действия разрушительного урагана «Ирма» пострадали страны Карибского бассейна, Куба и Пуэрто-Рико, а также владения Великобритании, Нидерландов и Франции. Известно о 22 погибших в результате стихии, — пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что ураган «Ирма» двинулся в сторону Флориды.