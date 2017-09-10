Путин приказал выделить 192,5 млн рублей социальным учреждениям в регионах РФ

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Москва, 10 сентября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента социальным учреждениям в российских регионах.

Сообщается, что средства в размере 192,5 млн рублей должны пойти на ремонт и закупку оборудования в ряд образовательных учреждений, а также организаций здравоохранения и культуры.

Сообщается, что 86,7 млн рублей выделяются Министерству образования и науки РФ, 91,9 млн рублей — Министерству здравоохранения и социального развития РФ, 13,9 млн рублей — Министерству культуры РФ.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда для дорожного строительства в Севастополе будут выделены 800 млн руб.