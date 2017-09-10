Сирия новости 10 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ деблокировала аэропорт Дейр эз-Зора, США не дадут САА форсировать Евфрат

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Сирия, 10 сентября. САА при поддержке ВКС РФ деблокировала аэропорт Дейр эз-Зора, США не дадут САА форсировать Евфрат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ прорвали блокаду аэропорта Дейр эз-Зора, продолжают развивать наступательную операцию в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: уничтожило КПП, подбило правительственный танк Т-72 в результате обстреляла позиций САА недалеко от населенного пункта Хумайма на востоке провинции Хомс, убило 20 мирных жителей Ракки в результате атаки террориста-смертника на «шахид-мобиле».

Международная коалиция во главе с США: командование коалиции заявило, что не позволит САА пересечь реку Евфрат, в ходе ошибочного авиаудара ВВС по Ракке было убито 7 курдских бойцов.

«Демократические силы Сирии» (SDF): отбили у террористов деревню Рувайшид.

«Отряды народной обороны» (YPG): продвигаются к Дейр эз-Зору с севера провинции.

Провинция Хомс

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, террористы ИГ* обстреляли позиции САА недалеко от населенного пункта Хумайма на востоке провинции. Уничтожен КПП, подбит правительственный танк Т-72.

Несмотря на то, что трасса Эс-Сухне — Дейр эз-Зор сейчас контролируется правительственными силами, боевики «Исламского государства»* попробуют атаковать линии обеспечения группировки войск САА, которая развивает наступление на Дейр эз-Зор. Велика вероятность атак мобильными группами боевиков из Абу-Кемаля и Аль-Маядина, где по-прежнему находятся существенные силы террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы «Отрядов народной обороны» (YPG) направились к Дейр эз-Зору с севера провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Avashin) один из источников. При этом источник отметил заявление курдов о том, что вступать в бой с бойцами Сирийской арабской армии они не собираются, но если возникнет необходимость - они ответят огнем.

По сообщению Минобороны РФ, САА при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду аэропорта Дейр эз-Зора.

Правительственные силы совместно с ВКС РФ продолжают развивать наступательную операцию в провинции.

Командование международной коалиции во главе с США заявило, что не позволит САА пересечь реку Евфрат, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@southfronteng) один из источников.

Напомним, ранее правительственным войскам при значительной поддержке ВКС РФ удалось деблокировать город Дейр эз-Зор. После массированных авиаударов, а также пуска ракет «Калибр» с российского фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Средиземного моря, 17-ая бригада встретилась с гарнизоном САА, который на протяжении более трех лет держал оборону города. Встреча произошла на территории базы 137-ой бригады. Однако, хотя деблокирование Дейр эз-Зора и является значительной победой правительственных сил, на территории провинции и в самом городе до сих пор остаются существенные силы «Исламского государства».

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства ИГ Amaq, в результате ошибочного авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США по городу Ракка было убито 7 курдских бойцов.

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, 20 мирных жителей погибли в результате атаки террориста-смертника на «шахид-мобиле» в осажденной части города Ракка.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хасака

По сообщению информагентства Al-Masdar News, бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) отбили у террористов деревню Рувайшид, расположенную на юге провинции.

Ирак

По сообщению информагентства Iraqi News, бойцы отряда народного ополчения «Аль-Хашд аль-Шааби» ликвидировали 14 террористов ИГ в населенном пункте Вади Тилаб в провинции Дияла.

ВВС международной коалиции нанесли авиаудар по позициям ИГ к западу от города Рамади в провинции Анбар, уничтожили штаб, заминированное транспортное средство и нескольких террористов, сообщает информагентство Iraqi News.

По сообщению новостного портала Iraqi News, 3 человека убито, 3 ранено в результате взрыва бомбы на рынке на востоке Багдада.

Напомним, ранее правительственным войскам Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, удалось зачистить от боевиков «Исламского государства» стратегически важный город Талль-Афар, что позволило ВС Ирака и их американским союзникам перейти к освобождению территорий в провинциях Киркук, Аль-Анбар и Салах Эд-Дин.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)