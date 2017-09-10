Попавшая в базу «Миротворца» Катя Лель и другие артисты РФ выступили в День Луганска
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Луганск, 9 сентября. Попавшая в базу скандального украинского сайта «Миротворец» Катя Лель и другие российские исполнители выступили в Луганске на праздничном концерте честь 222-летия города.
После концерта Катя Лель отметила, что подобные праздники помогают людям объединиться. Певица добавила, что очень хочет вернуться в Луганск, так как «местная публика замечательная».
По случаю праздника в столице Луганской народной республики выступили также Иракли, Валентина Легкоступова, Андрей Гризли и другие известные артисты.
Ранее Дмитрий Воденников поделился впечатлениями от осенних городов. Его цитирует Газета.ru.