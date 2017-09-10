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Политика
В Сахалинской области открылись избирательные участки
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    В Сахалинской области открылись избирательные участки

    1:21  10 Сентября 2017
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    В Сахалинской области открылись избирательные участки

    Южно-Сахалинск, 10 сентября. Избирательная комиссия Сахалинской области сообщила, что в регионе в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки.

    «Все 319 участков в 18 районах области начали работу. Из них 146 расположены на судах, приписанных к областным портам», — отметили в избиркоме.

    Напомним, что в единый день голосования в регионе пройдут сразу шесть выборных кампаний. Главными станут выборы депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва, которые состоятся по смешанной схеме.

    Кроме того, в пяти районах пройдут выборы депутатов районных законодательных собраний.

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    Автор: Ирина Новикова
    #выборы #сахалинская область #избирательные участки
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