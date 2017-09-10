Лавров проведет переговоры по Сирии в Персидском заливе

В Избранное

Москва, 10 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет ряд переговоров с лидерами государство Персидского залива. О предстоящей поездке сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в графике Лаврова запланированы встречи с монархами Саудовской Аравии и Иордании, а также с главами МИД указанных стран.

Эксперты ожидают, что основной темой переговоров станет урегулирование конфликта в Сирии.

Накануне в ЕС предупредили о возможном слиянии запрещенных в России террористических формирований ИГИЛ* и «Аль-Каида»*. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.