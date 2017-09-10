Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира по футболу идет по графику

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Москва, 10 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира 2018-го года в России проходит с соблюдением намеченного графика.

Глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ФИФА в подготовке к мировому форуму.

Путин также отметил отсутствие проблем с финансированием подготовки к чемпионату России, - цитирует Газета.ru.

Накануне Владимир Путин поручил оценить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь.