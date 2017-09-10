Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира по футболу идет по графику
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Москва, 10 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира 2018-го года в России проходит с соблюдением намеченного графика.
Глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ФИФА в подготовке к мировому форуму.
Путин также отметил отсутствие проблем с финансированием подготовки к чемпионату России, - цитирует Газета.ru.
Накануне Владимир Путин поручил оценить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь.